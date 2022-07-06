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Четыре новые улицы появятся рядом с горнолыжным склоном в Ново-Переделкине

12:44
  • среда
  • 06 июля 2022

Они улучшат транспортную доступность

Рядом с будущим горнолыжным склоном в районе Ново-Переделкино появятся четыре новых улицы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Новые проезды не только обеспечат доступ к важному городскому объекту, но и улучшат связность внутри района.

"Всего проект предполагает строительство четырех проектируемых проездов и реконструкцию участка Староорловской улицы. Вместе они организуют удобную дорожную сеть, обеспечивающую автомобильный и транспортный доступ к проектируемому горнолыжному склону, который появится рядом со станцией метро "Новопеределкино" и создадут новые автомобильные и пешеходные связи", - отметила Княжевская.

Проект планировки, разработанный специалистами Института Генплана Москвы, охватывает территорию составит 217,8 гектаров. Помимо строительства новых и реконструкции существующих проездов, проект включает в себя две новые развязки, которые в том числе обеспечат связь с планируемой автомобильной дорогой Солнцево-Бутово-Видное.

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