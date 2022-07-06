Кремль оценил сообщения о присоединении Казахстана к санкциям

Москва и Нур-Султан находятся в тесном контакте

В Кремле опровергли слухи о планах Казахстана присоединиться к антироссийским санкциям.

Об этом в среду, 6 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Казахстан продолжает оставаться для нас дружественной страной. Москва находится с Нур-Султаном в тесном контакте.

"Никаких решений не принималось пока. Напротив, декларируется абсолютное намерение дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на те вызовы, которые приходят из- за рубежа", - сообщил представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минфин Казахстана опубликовал для обсуждения проект приказа, который предусматривает возможность запрета на экспорт подсанкционных товаров в Россию. Документ еще не утвержден.

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