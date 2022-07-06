Кремль отреагировал на информацию о подготовке визита Папы Римского

Подобные мероприятия должны прорабатываться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность визита Папы Римского в Москву.

"Вы знаете нашу позицию. Визит на высшем уровне должен прорабатываться, должна предшествовать подготовка", - сказал кремлевский спикер, которого цитирует РИА "Новости".

Песков добавил, что пока никаких предметных контактов на этот счет нет.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы после поездки в Канаду с 24 по 30 июля посетить Москву и Киев.

По словам понтифика, контакты по поводу возможной поездки состоялись между государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"