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Кремль отреагировал на информацию о подготовке визита Папы Римского

12:31
  • среда
  • 06 июля 2022

Подобные мероприятия должны прорабатываться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность визита Папы Римского в Москву.
Папа Римский заявил о желании посетить Москву и Киев

"Вы знаете нашу позицию. Визит на высшем уровне должен прорабатываться, должна предшествовать подготовка", - сказал кремлевский спикер, которого цитирует РИА "Новости".

Песков добавил, что пока никаких предметных контактов на этот счет нет.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы после поездки в Канаду с 24 по 30 июля посетить Москву и Киев.

По словам понтифика, контакты по поводу возможной поездки состоялись между государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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