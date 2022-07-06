Российских учителей научат выявлять готовящих нападения учеников

Критерии разработали в МВД

Министерство внутренних дел подготовило критерии для выявления детей, готовящих нападения на школы, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Нами в июле уже будут направлены оценочные критерии по выявлению несовершеннолетних, планирующих такие нападения. Речь идет о тихой, скрытой, латентной истории. Ребенок, обидевшись на преподавателя, или имея межличностные конфликты, задумывает такое злодеяние", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разрабатывались критерии с участием научного сообщества и Следственного комитета.

"Постараемся, чтобы они были прикладными и в первую очередь ими могли пользоваться администрации учебных заведений и учителя", - добавили в МВД.

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