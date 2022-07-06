В Москве обсудили роль семьи в лечении пациентов с наркозависимостью

Мероприятие прошло на базе центра наркологии Депздрава

Роль семьи в лечении и реабилитации пациентов с наркозависимостью обсудили сегодня на круглом столе в Москве.

На мероприятии, которое прошло на базе столичного научно-практического центра наркологии Депздрава, собрались представители РПЦ, общественных движений и социально-ориентированных НКО. Главная тема - помощь близких в борьбе с зависимостью - выбрана неслучайно. Дискуссия состоялась в преддверии Дня семьи, любви и верности.

"У нас есть много сообществ: есть сообщества пациентов, сообщества родственников больных. Семья - это объединяющее начало, это некий атом любого общества, любого государства. Он должен быть и неразделим, и един, и процветать", - заявил Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России.

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