На Воробьевых горах восстановят эскалаторную галерею

Исторический облик строения сохранят

Много стекла и света. На Воробьевых горах восстанавливают эскалаторную галерею, которая не работала там с 80-х годов прошлого столетия. Исторический облик галереи сохранят. Но добавят несколько современных штрихов, которые не позволят конструкции стать жертвой оползней грунта. Собственно, из-за этого галерею и пришлось закрыть почти 40 лет назад.

Старую эскалаторную галерею снесли полностью, совсем скоро на её месте появится новая. В нижнем вестибюле уже заливают стены первого этажа и устанавливают эскалаторы - их будет три, все - отечественного производства.

Новая галерея, как и старая, будет представлять собой лестницу из павильонов – их строят по историческим чертежам. В том же стиле – конструктивизм, но современная постройка станет максимально приближенной к оригиналу, а не идентичной. Здесь будет много стекла, а значит много света. Любители ходить пешком смогут воспользоваться лестницей – она будет вести на смотровые площадки с зонами отдыха.

"Явная преемственность читается. Это похожая конструкция, она так же сделана уступами. Здесь есть смотровые площадки свои, здесь будет интересное раскрытие, когда люди будут спускаться по эскалаторам, подниматься. Но она несколько отличается, потому что произошли некоторые усовершенствования конструкции с точки зрения удобства, логистики, вообще пользования, инженерии этой системы", - заявил Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы.

90 метров – длина достаточная для создания драматического напряжения, и свет из панорамных окон хороший - решил режиссёр Витторио де Сикка. Он выбрал эскалаторную галерею на Воробьёвых горах для одной из мизансцен фильма "Подсолнухи" с Софи Лорен и Марчелло Мастрояни в главных ролях.

А так эта галерея выглядела ещё несколько лет назад – не очень кинематографично: стены расписаны, кругом мусор, а вместо звёзд мирового кино – совсем другие персонажи.

Старую галерею возводили вместе с метромостом в 1959 году. Возвели всего за полтора года. В сроки строители уложились, а вот с качеством исполнения получилось не очень - конструкция оказалась слишком тяжёлой и медленно начала сползать вниз.

"В 1983 году из-за трещин, из-за невозможности содержать далее все это в надлежащем виде, эскалаторный спуск был закрыт. Мне кажется, что этот объект достоин того, чтобы вернуться в своей новой ипостаси", - заявил Филипп Смирнов, член общественной палаты Москвы, руководитель музейно-выставочного центра им. Гиляровского.

Поэтому новую галерею строят по технологии "Семь раз отмерь – один раз построй", то есть тщательно и без спешки. Склон исследовали, грунт укрепили. В день через неё будут проходить около 7 тысяч пассажиров, дорога займёт чуть больше 10 минут. Сейчас попасть на смотровую площадку Воробьёвых гор от одноимённой станции метро можно только пешком через парк.

Александра Панина, Егор Киселëв, Роман Борискин и Александр Михайлов, "ТВ Центр".

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