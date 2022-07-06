В Московском зоопарке родился детеныш кошачьего лемура

Животные занесены в Международную Красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения

В Московском зоопарке теперь можно увидеть детёныша, который недавно родился у пары кошачьих лемуров Бэллы и Фунтика.

Уже понятно, что это самка. Имя ей пока не придумали. Она с азартом забирается к маме на спину. Ловко проскальзывает на живот. Бэлла от таких проказ не страдает. Наоборот, сама явно не прочь поиграть со своим чадом. Дочь уже активно исследует окружающее пространство. Перезнакомилась со всеми родственниками, а их в вольере хватает. Однако при любой опасности тут же возвращается к матери.

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