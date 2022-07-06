Подмосковный бизнес станет одним из первых участников "Промышленной ипотеки"

Бизнес получит льготные кредиты по ставке до 5% годовых

Завезти оборудование и сразу начинать работать. Расширить производство предпринимателям в ближайшее время станет проще. В столичном регионе готовятся запустить программу льготной промышленной ипотеки.

Завод по производству силиконовых и резиновых смесей в подмосковном Подольске - крупнейший в стране. Здесь производят более половины от общего объема продукции, необходимого для различных отраслей народного хозяйства.

"Для энергетики, для кабелей, резинотехники, медицины. Это резина красного цвета, керамообразующая, это огнестойкая резина. Из неё будут делать кабели и провода для пожарной сигнализации", - говорит коммерческий директор ООО "Евро Кемикалс Виктор Геско.

В этом году предприятию исполняется 10 лет. Сначала работали на арендованных площадях. А 3 года назад, решив переехать на собственные метры, предприниматели подсчитали: выкупить, пусть даже в кредит, готовые мощности со всеми документами и разрешениями им обойдется дешевле, чем с нуля строить завод. Сейчас уже снова хотят расширяться.

"Любой кризис, мы знаем, дает или крах, или новые возможности. Вот сейчас мы видим для себя новые возможности и рассматриваем для себя покупку нового помещения для производства жидкостей", - говорит генеральный директор ООО "Евро Кемикалс" Ольга Мазаева.

В качестве одного из приоритетных вариантов финансирования руководство предприятия рассматривает льготную промышленную ипотеку. Пилотный проект программы в ближайшее время планируют запустить в Московской области.

"Будет разработана льготная программа финансирования. Ставка этого кредита будет до 5 процентов годовых. Сам этот производственный бокс, например, площадью 500 метров может быть предметом залога. С другой стороны, такие же льготные кредиты смогут получить компании-застройщики, управляющие компании индустриальных парков. Те, кто будет создавать данную инфраструктуру", - говорит заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За счёт использования готовых промышленных площадок подготовительный цикл для выхода на старт производства должен сократиться до 3-6 месяцев.

Программу в Подмосковье планируют развивать на площадках промышленных коворкингов. Для производства здесь уже есть вся необходимая инфраструктура. Инвесторам нужно просто завезти своё оборудование и начать работать.

Именно так и сделало одно из крупнейших отечественных предприятий, которое производит метрологические стенды и лаборатории. Оно поставляет продукцию на предприятия нефтегазовой, энергетической и других отраслей. В подмосковном индустриальном парке "Сынково" компания смогла разместить весь цикл производства: складские и сборочные помещения, промышленные цеха и собственный вычислительный центр.

"В сегодняшней ситуации, так как поставки из Европы у нас прекратились, мы смогли у себя локализовать производство тех же столов, производство определенного вида оборудования и прочего-прочего", - говорит директор ООО "Метрология-Комплект" Алексей Крапива.

Сейчас компания планирует расширять производство собственных комплектующих, в том числе и специфических измерительных приборов. Если в будущем спрос на них будет высоким, для увеличения площадей, скорее всего, воспользуются льготной программой займов.

Татьяна Сидорова, Юрий Тимошин, Илья Швырев. "ТВ Центр".

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