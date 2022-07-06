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Звезду павильона "Зерно" на ВДНХ демонтировали для реставрации

15:10
  • среда
  • 06 июля 2022

Конструкции, которые держат звезду, пришли в аварийное состояние

Сегодня с павильона "Зерно" на ВДНХ впервые сняли звезду, венчавшую шпиль. Когда-то она была рубиновая, но со временем от благородного стекла мало что осталось. Теперь её ждёт реставрация.

Звезда только издалека кажется небольшой, на самом деле она огромная: разлёт сторон 3,5 метра. Демонтировали пятиконечного гиганта с помощью автокрана, надёжно прикрепив его на крюк.

Прежде такие работы не проводились, а теперь уже необходимы. Конструкции, которые держат звезду, пришли в аварийное состояние. Кроме того, само стекло оказалось утраченным, остались только крохотные осколки на чердаке. Специалисты исследуют материал и воссоздадут украшение таким, каким его задумывали авторы в 50-х годах прошлого столетия. А ещё сделают подсветку.

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Демонтаж звезды на ВДНХ
Демонтаж звезды на ВДНХ
Демонтаж звезды на ВДНХ
Демонтаж звезды на ВДНХ
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