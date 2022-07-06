В Подмосковье мужчина устроил стрельбу из окна квартиры

Он задержан

Мужчина устроил стрельбу холостыми патронами из окна жилого дома в подмосковной Апрелевке.

Инцидент произошел 6 июля на улице Дубки недалеко от частного детского сада. По предварительным данным, никто не пострадал.

Telegram-канал SHOT утверждает, что хулигана зовут Александр Тархов. Ему 44 года, он бортпроводник авиакомпании NordWind.

На данный момент мужчина задержан. Что подвигло его пострелять из окна, сейчас выясняют следователи.

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