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В Подмосковье мужчина устроил стрельбу из окна квартиры

13:29
  • среда
  • 06 июля 2022

Он задержан

Мужчина устроил стрельбу холостыми патронами из окна жилого дома в подмосковной Апрелевке.

Инцидент произошел 6 июля на улице Дубки недалеко от частного детского сада. По предварительным данным, никто не пострадал.

Telegram-канал SHOT утверждает, что хулигана зовут Александр Тархов. Ему 44 года, он бортпроводник авиакомпании NordWind.

На данный момент мужчина задержан. Что подвигло его пострелять из окна, сейчас выясняют следователи.

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