"Дети были зеленые": очевидец рассказал об отравлении в московском детсаду

Следователи проверят компанию, поставлявшую питание

Столичная прокуратура выясняет обстоятельства ЧП в частном детском саду на северо-западе города. Там накануне отравились больше 20 детей. Восемь пришлось госпитализировать.

Северо-запад столицы. Новый жилой комплекс. На первом этаже - частный детский сад опережающей педагогики, где практически с пелёнок учат иностранным языкам. Сегодня его двери опечатаны. А накануне вся улица перед входом была заполнена машинами с мигалками: скорые, полиция, Следственный комитет, прокуратура. Во вторник около 4 часов дня Владимиру Меньшикову позвонили сотрудники дошкольного учреждения: приезжайте скорее - ваша дочь отравилась.

"Уже на подходе было понятно, что там всё серьёзно, потому что вся улица была в скорой помощи, я видел более 10, наверное, машин. В самой группе, когда шли, было очень много детей на руках у медиков, с ними проводили какие-то манипуляции", - рассказал Владимир Меньшиков.

Четырёхлетняя дочь Владимира была в сознании и даже могла говорить. Но некоторые дети, по его словам, чувствовали себя гораздо хуже: одни мучились от болей в животе, других рвало.

"Остальные там вообще зелёные были, один мальчик даже не открывал глаза", - говорит Владимир.

Медики зафиксировали симптомы отравления у 25 детей. Восьмерых госпитализировали сразу. К вечеру ещё двое почувствовали недомогание. Подозревают, что причина - в некачественных продуктах, которыми накормили дошколят. По данным столичной прокуратуры, питание в саду привозное, за него отвечает сторонняя компания.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту изготовления или сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, предназначенной для детей в возрасте до 6 лет", - заявила Людмила Нефёдова, начальник отдела взаимодействия со СМИ и правового обеспечения прокуратуры Москвы.

Родители воспитанников говорят, что такое произошло впервые - здесь очень тщательно следят за рационом, меню даже каждую неделю проходит утверждение у родителей.

"Я не могу сказать, что там какие-то были замечены сложности или проблемы с питанием, то есть у них всё нормально. У меня даже накануне у дочери был день рождения, и мы хотели принести свой торт - нам отказали. Свою еду никто никогда не пускает, потому что они следят, всё контролируют", - рассказал Владимир.

Сейчас следователи изучают изъятые документы, допрашивают администрацию и воспитателей. Проверят и компанию, поставлявшую в детский сад питание.

Ксения Игнатова, Дмитрий Филиппов. "ТВ Центр".

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