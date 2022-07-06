Президент Шри-Ланки попросил Путина о помощи

Стороны готовы усилить двустороннее сотрудничество

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил в соцсетях, что попросил российского лидера Владимира Путина о помощи.

"Я поблагодарил его за всю поддержку, оказываемую его правительством для преодоления прошлых вызовов, и запросил помощь с кредитами для импорта топлива в Шри-Ланку, для преодоления текущих экономических проблем", - говорится в посте.

Раджапакса добавил, что стороны готовы усилить двустороннее сотрудничество в туристическом, торговом и культурном секторах.

Ранее премьер Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил, что экономика государства "полностью рухнула", она не может позволить себе покупку импортной нефти. Долг крупнейшей нефтегазовой компании Шри-Ланки Ceylon Petroleum Corporation составляет на сегодняшний день 700 миллионов долларов.

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