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Захарова вспомнила о песне Бритни Спирс в ответ на заявление Госдепа

13:57
  • среда
  • 06 июля 2022

А затем процитировала слова из собственной песни

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сравнила заявление Госдепа США об условиях встречи госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова с песней Бритни Спирс

Мария Захарова написала текст песни Успенской
ММКФ открылся песней на стихи Марии Захаровой

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что встречи Лаврова и Блинкена не планируется. Вашингтон хотел бы, чтобы Москва "дала повод для двусторонней встречи".

"Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Бритни Спирс Baby One More Time ("Еще раз, милый – прим. ред.)", — написала российский дипломат у себя в Telegram-канале.

Сама она ответила словами из англоязычной песни собственного сочинения под названием "June Song", которую исполнила российская певица Люся Чеботина:

"So June is over 

Your power is lower

And I’m gonna fly

Away from this lie"

(Июнь закончился, твоя власть слабеет, и я улечу прочь от этой лжи – прим. ред.)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пишет стихи в рамках хобби. В частности, ее тексты взяты в основу песен Валерии, Любови Успенской и Наргиз.  

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