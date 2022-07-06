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Вратарь хоккейной сборной России обжалует призыв в армию

14:12
  • среда
  • 06 июля 2022

Ранее 25-летнего Ивана Федотова задержали сотрудники военкомата

Хоккеист Иван Федотов обжаловал в суде свой призыв в армию, сообщил его адвокат Алексей Пономарев.

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"Занимаемся документами, готовимся к предстоящему суду. Документы были направлены в пятницу, ждем принятия судом, а потом уже будем в судебном направлении двигаться", - сказал Пономарев в разговоре с РИА "Новости".

Ранее 25-летнего Федотова в Санкт-Петербурге задержали сотрудники военкомата. 5 июля стало известно, что вратарь уже в воинской части. СМИ писали, что военный билет голкипера оказался купленным.

В составе ЦСКА Федотов в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина, а затем подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз".

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Вратарь ПХК ЦСКА Иван Федотов
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