Вратарь хоккейной сборной России обжалует призыв в армию

Ранее 25-летнего Ивана Федотова задержали сотрудники военкомата

Хоккеист Иван Федотов обжаловал в суде свой призыв в армию, сообщил его адвокат Алексей Пономарев.

"Занимаемся документами, готовимся к предстоящему суду. Документы были направлены в пятницу, ждем принятия судом, а потом уже будем в судебном направлении двигаться", - сказал Пономарев в разговоре с РИА "Новости".

Ранее 25-летнего Федотова в Санкт-Петербурге задержали сотрудники военкомата. 5 июля стало известно, что вратарь уже в воинской части. СМИ писали, что военный билет голкипера оказался купленным.

В составе ЦСКА Федотов в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина, а затем подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз".

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