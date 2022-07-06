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Сети "Вкусно - и точка" пришлось оправдываться из-за видео с голубями

14:18
  • среда
  • 06 июля 2022

Все "пострадавшие" продукты были утилизрованы

Пресс-служба сети "Вкусно - и точка" прокомментировала распространившееся в интернете видео, на котором запечатлено, как у ресторана в Алтуфьеве голуби клевали булки, лежащие в лотке на улице.

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"В частности, при проверке записей с камер наблюдения в ПБО в Алтуфьево удалось установить, что птиц на паллету с продуктами привлек корм, который преднамеренно рассыпал прохожий", - приводит сообщение сети РИА "Новости".

В компании добавили, что все продукты из верхних лотков были утилизированы.

Во "Вкусно - и точка" при этом подчеркнули, что оперативно реагируют на любые подобные обращения: специалисты разбираются в ситуации, чтобы не допустить подобных случаев в дальнейшем.

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