Сети "Вкусно - и точка" пришлось оправдываться из-за видео с голубями

Все "пострадавшие" продукты были утилизрованы

Пресс-служба сети "Вкусно - и точка" прокомментировала распространившееся в интернете видео, на котором запечатлено, как у ресторана в Алтуфьеве голуби клевали булки, лежащие в лотке на улице.

"В частности, при проверке записей с камер наблюдения в ПБО в Алтуфьево удалось установить, что птиц на паллету с продуктами привлек корм, который преднамеренно рассыпал прохожий", - приводит сообщение сети РИА "Новости".

В компании добавили, что все продукты из верхних лотков были утилизированы.

Во "Вкусно - и точка" при этом подчеркнули, что оперативно реагируют на любые подобные обращения: специалисты разбираются в ситуации, чтобы не допустить подобных случаев в дальнейшем.

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