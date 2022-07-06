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Регионам поручено полностью возобновить оказание плановой медпомощи

14:31
  • среда
  • 06 июля 2022

Пациентов с ковидом переводят в инфекционные больницы

Министерство здравоохранения России поручило регионам возобновить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме.

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Кроме того, Минздрав рекомендовал регионам перевести пациентов с коронавирусной инфекцией из перепрофилированных для оказания соответствующей помощи медорганизаций в инфекционные больницы.

"Обеспечить до 10 июля 2022 года поэтапный перевод пациентов из медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями, при достаточном объеме коечного фонда", - сказано в тексте.

За минувшие сутки в России были госпитализированы 1278 больных коронавирусной инфекцией. Выявлено 3150 случаев заражения. В Москве заболели 140 человек, из них госпитализированы 555 пациентов. Всего в России за время пандемии был зарегистрирован 18448451 случай COVID-19. Умерли 381398 пациентов.

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