СК просит арестовать трех генералов по делу о злоупотреблениях в питерском МВД

Материалы дела поступили в Басманный суд Москвы

Следствие просит арестовать фигурантов дела о злоупотреблении должностными полномочиями сотрудниками ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Материалы дела поступили в Басманный суд Москвы. СК просит избрать меру пресечения на 2 месяца, передает ТАСС.

Ранее стало известно о задержании помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова, начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майора Алексея Семенова и бывшего главного тыловика того же главка генерал-майора в отставке Ивана Абакумова.

Дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено еще в 2020 году. По информации газеты "Коммерсант", подозреваемые настойчиво рекомендовали бизнесменам жертвовать средства в "Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти". Следствие считает, что эти деньги тратились необоснованно ради личной выгоды.

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