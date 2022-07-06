Путин и Сергеев обсудили работу Объединенной зерновой компании

Компания была создана 13 лет назад указом президента

Владимир Путин повёл рабочую встречу с генеральным директором Объединенной зерновой компании Дмитрием Сергеевым. Компания была создана 13 лет назад указом президента и сразу же вошла в перечень стратегических акционерных обществ. Сейчас в активе - 9 элеваторов, три перерабатывающих предприятия и два портовых терминала. Важнейшей задачей является реализация функции агента по проведению государственной интервенции. Так, в текущем году Минсельхоз планирует закупить миллион тонн пшеницы и 90 тысяч тонн сахара в интервенционный фонд. Он позволяет обеспечивать продовольственную безопасность страны, помогает производителям товаров в периоды неурожая. Кроме того, фонд используют в гуманитарных целях.

— Основные объёмы гуманитарной помощи через вас идут, да?

— Да, через ОЗК, мы берём из интервенционного фонда. При загрузке интервенционного фонда в три миллиона тонн будет задействовано порядка ста элеваторов в 24 регионах, и это даст работу десяти тысячам сотрудников.

— Сколько сейчас у вас работает?

— Полторы тысячи. Самая большая загрузка интервенционного фонда была в 2010 году, тогда было задействовано 456 элеваторов и 35 тысяч сотрудников.

— Зарплата средняя где-то у вас 90 тысяч?

— Да, средние оклады у нас достаточно неплохие.

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