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Москва и "КамАЗ" займутся производством современных легковых автомобилей

14:46
  • среда
  • 06 июля 2022

Подписано соответствующее соглашение

Столичное правительство и компания "КамАЗ" сегодня заключили Соглашение о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта. Церемония подписания прошла на заводе "Москвич". Ранее на этой территории базировалась французская компания, которая ушла с российского рынка.

Сергей Собянин отметил, что столичное правительство взяло предприятие на баланс города. И чтобы сохранить трудовой коллектив, погасило перед сотрудниками долги по зарплате, оставшиеся от прежнего владельца. Стратегическая цель - организовать на заводе производство современных, удобных и безопасных автомобилей на отечественной платформе.

"С сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы электроавтомобиля под названием "Москвич". Работа непростая, сложная, огромное количество вызовов - логистических, технологических, финансовых и так далее. Но я вам обещаю, что мы сделаем всё, чтобы завод работал, коллектив был сохранен, ну а граждане получили современные, качественные автомобили", - заявил Собянин.

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