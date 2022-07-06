Германия готова дать Украине гарантии безопасности

Вопрос обсуждается в G7

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна готова дать Украине гарантии безопасности.

"Вопрос о том, как это может быть организовано, обсуждается между государствами в G7, а также теми, кто готов дать такие гарантии", - добавил политик (цитата по РИА "Новости").

По его словам, вопрос также обсуждается с Киевом, но процесс пока далек от завершения.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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