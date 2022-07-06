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Куплю-продажу машины можно будет оформить через "Госуслуги"

15:35
  • среда
  • 06 июля 2022

Операции будут юридически закреплены

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников сообщил, что сделки купли-продажи транспортных средств можно будет законно оформлять через портал госуслуг.

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"Они будут юридически закреплены и подтверждены министерством цифрового развития", - уточнил он (цитата по ТАСС).

По словам Черникова, на портале можно безопасно проводить операции - правоохранительные органы будут видеть, что транспортное средство перешло от одного лица к другому, так что к прежнему владельцу не будут приходить штрафы.

Кроме того, автовладелец сможет предоставлять полный пакет документов (водительское удостоверение, ОСАГО, СТС) в электронном виде.

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Продажа машины
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