Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Козерогам стоит подумать о восстановлении внутренних ресурсов, а Львам – встретиться с друзьями

Овны

Настоящей отдушиной сегодня могут стать разговоры, чтение любимой книги или поездка по городу. Вы будете легки на подъем и общительны. И это сделает ваш день.

Тельцы

Для вас это день материальных, земных радостей: вы будете получать удовольствие от еды, денег, своих трудов. Хорошо, если удастся повозиться с землей, растениями.

Близнецы

Вам сегодня дается уникальная возможность стать красивее! Венера об этом позаботится! Поход в парикмахерскую или к косметологу окажется удачным.

Раки

Пока ваша физическая форма оставляет желать лучшего, не взваливайте на себя лишнюю нагрузку. Отвлекитесь сегодня от привычных дел и порадуйте себя тем, что любите.

Львы

Вы не заметите сегодня ни зной, ни дождик проливной, если проведете этот день с друзьями. Или хотя бы на связи с ними. А вот одиночество на пользу не пойдет – гоните его прочь!

Девы

Если в этот яркий июльский день вас все еще волнуют самореализация, карьера, бизнес - это нормально! Стройте планы, ищите ответы на свои вопросы – время подходящее.

Весы

Луна в вашем знаке заручилась поддержкой Венеры в Близнецах – вы прекрасно выглядите сегодня! Это лучший день для фотосессии, прямого эфира или создания портфолио.

Скорпионы

Приятные перемены в ваших домах: у вас есть возможность украсить интерьер с большим вкусом. Венера положительно повлияет на выбор обоев, картин, штор и других предметов.

Стрельцы

Вы сегодня общительны и способны доносить свои мысли даже до тех, с кем говорите на разных языках. Поторопитесь объясниться с важными для вас людьми.

Козероги

Идеальный день для восстановления внутренних ресурсов и излечения от болезней. Удачно пройдут визиты к врачам, консультации со специалистами по подбору БАДов и витаминов.

Водолеи

Если вы давно мечтаете о рождении ребенка, сегодня сможете приблизиться к своей цели. Удача ждет и тех, кому важно доделать творческий проект или уехать, наконец, на отдых.

Рыбы

Дома и стены помогают! Эта фраза сегодня актуальна для большинства представителей вашего знака. Именно дома вы сможете полностью расслабиться и отдохнуть.

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