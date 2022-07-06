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Зеленский отменил запрет Генштаба на перемещения военнообязанных

15:16
  • среда
  • 06 июля 2022

По его мнению, Минобороны не может ограничивать конституционные права граждан

Генштабу Вооруженных сил Украины придется отменить свое распоряжение, которым военнообязанным запрещалось покидать место регистрации без уведомления военкомата. Этого потребовал украинский президент.

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Владимир Зеленский на совещании с армейским командованием указал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, что подобные решения не входят в компетенцию Минобороны.  По словам украинского лидера, ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Украина-24".

Днем ранее генштаб ВСУ подтвердил, что разработал правила, ограничивающие в период военного положения право военнообязанных покидать место жительства без разрешения военкоматов. Военные подчеркнули, что такой запрет предусмотрен законом "О воинской обязанности и военной службе" от 1992 года.

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