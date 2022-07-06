Российским фермерам разрешили арендовать сельхозземли без торгов

Закон принят Госдумой в третьем чтении

Российским фермерам упростили аренду государственных и муниципальных сельхозземель. Теперь они смогут получать земельные участки без торгов на срок до пяти лет. Срок этот может продлеваться многократно, при этом арендатор имеет право приоритетного выкупа земли.

Соответствующий закон приняла в третьем, окончательном чтении Госдума. Как ранее пояснял глава кабмина Михаил Мишустин, он дает дополнительное преимущество владельцам небольших хозяйств, которым непросто конкурировать на торгах с крупными агрокомпаниями на аукционах.

"Получалось, что гражданин или фермер, являясь добросовестным владельцем земельного участка, будет осваивать и вкладывать в него средства, а через пять лет должен будет подавать заявку на этот земельный участок, но уже на общих основаниях, что делает этого собственника уязвимым и отбивает желание вкладываться в развитие участка", - сказала журналистам зампред думского комитета по аграрным вопросам Надежда Школкина.

Правительство рассчитывает, что внесенные изменения позволят малым и особенно семейным агропредприятиям нарастить объемы производства. Новые правила аренды начнут действовать с 1 января 2023 года, передает РИА Новости.

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