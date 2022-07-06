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Российским фермерам разрешили арендовать сельхозземли без торгов

15:43
  • среда
  • 06 июля 2022

Закон принят Госдумой в третьем чтении

Российским фермерам упростили аренду государственных и муниципальных сельхозземель. Теперь они смогут получать земельные участки без торгов на срок до пяти лет. Срок этот может продлеваться многократно, при этом арендатор имеет право приоритетного выкупа земли.

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Соответствующий закон приняла в третьем, окончательном чтении Госдума. Как ранее пояснял глава кабмина Михаил Мишустин, он дает дополнительное преимущество владельцам небольших хозяйств, которым непросто конкурировать на торгах с крупными агрокомпаниями на аукционах.

"Получалось, что гражданин или фермер, являясь добросовестным владельцем земельного участка, будет осваивать и вкладывать в него средства, а через пять лет должен будет подавать заявку на этот земельный участок, но уже на общих основаниях, что делает этого собственника уязвимым и отбивает желание вкладываться в развитие участка", - сказала журналистам зампред думского комитета по аграрным вопросам Надежда Школкина.

Правительство рассчитывает, что внесенные изменения позволят малым и особенно семейным агропредприятиям нарастить объемы производства. Новые правила аренды начнут действовать с 1 января 2023 года, передает РИА Новости.

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