В Германии признали провал санкционной политики ЕС

Жители ФРГ вынуждены экономить

Власти Германии делают все, чтобы получить газ по действующим контрактам, но намерены освобождаться от зависимости от поставок отдельных импортеров. Об этом заявил Олаф Шольц, выступая в Бундестаге. По словам канцлера, эти шаги - подлинная энергетическая безопасность для Германии ради блага всех граждан. Пока же немцы вынуждены затягивать ремни и экономить на еде из-за высокой инфляции. А еще им предлагают не мыться и потеть в жару.

Йогурты, сыр, овощи, фрукты, хлеб и даже котлеты для бургеров. Целая тележка еды. Пусть с уже подошедшим сроком годности. Зато -14,5 евро за все. Улов из немецкого магазина для бедняков Tafel.

Конкретно в этот магазин раньше приходили 30-40 человек в день. Теперь в 3-4 раза больше. Это сеть продуктовых дискаунтеров по всей Германии. Во времена рекордной инфляции в ФРГ - настоящее спасение для немцев, которые раньше брезговали подобными супермаркетами. Теперь - тотальная экономия на всем. Статьи в проправительственных германских СМИ - как под копирку. Бюргеров убеждают, что жить в холодных квартирах полезнее для здоровья. Но как существовать без горячей воды? пока не знают даже получающие зарплату за госпропаганду репортеры. И вот газета Bild уже сравнивает ограничение энергопоставок в ФРГ с тяжелыми послевоенными временами.

Санкционную войну против России коллективный запад развязал сам. О стремлении стать энергонезависимыми от Москвы евробюрократы заявляли, перекрикивая друг друга. Сейчас та же германская Bild признает: план вице-канцлера ФРГ Хабека по замене российского газа поставками СПГ провалился. Элементарно не хватает танкеров для транспортировки. Те, что есть, загружены более ранними долгосрочными контрактами на других направлениях. Так что Берлин рискует войти в зимний период без газа. Варианты есть: либо договариваться с Россией об увеличении газового транзита, возможно, возродить "Северный поток-2", либо готовиться к глубочайшему кризису. Но первые лица Германии предпочитают попотеть в прямом смысле слова.

"Общественные здания должны охлаждаться кондиционерами только до температуры выше 26 градусов. Мы сами сейчас в министерстве экономики потеем не метафорически, а по-настоящему. Мы должны быть честными и сказать, что нельзя исключать дальнейшего сокращения поставок газа. Взять "Северный поток" - в качестве предлога для приостановки транзита назвали технические причины. Но очевидно, что это может произойти снова. В такой ситуации ничего нельзя исключать", - заявил Роберт Хабек.

Сейчас "Газпром" прокачивает на 60% меньше газа по трубопроводу "Северный поток", чем еще месяц назад. Причина - технические проблемы с газотурбинными двигателями. Один невозможно вернуть из Канады после ремонта из-за санкций, у второго закончился срок межремонтной эксплуатации. Концерн планирует полностью приостановить работу газопровода для планового техобслуживания с 11 по 21 июля. В Германии настолько опасаются, что ремонт может подзатянуться, что глава комитета по энергетике Бундестага уже заговорил о запуске "Северного потока-2". Хотя бы временном:

"Правительство ФРГ должно обеспечить сдерживание цен на энергоносители за счет увеличения поставок, в том числе из России. Граждане и экономика страны стали жертвами полностью проваленной санкционной политики. В связи с этим сохранять санкции аморально. Правительствам стран Евросоюза необходимо пересмотреть энергетические санкции против России, так как они не приносят ожидаемого результата".

Агентство "Блумберг" подтверждает: антироссийские энергетические санкции вызвали резкий рост цен и ускорили разрушительную инфляцию, которая угрожает ввести крупнейшие мировые экономики в состояние рецессии. А сама Москва, переориентировав экспорт в Индию и Китай, за 3 месяца с начала спецоперации заработала в 2 раза больше, чем в прошлом году. А вот странам ЕС теперь, похоже, придется драться за энергоресурсы друг с другом. И вот уже лидер одной из крупнейших оппозиционных партий Германии говорит о системном кризисе.

"Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты из-за распределения газа — как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами. Министру экономики и климата Германии Роберту Хабеку необходимо составить график распределения газа, согласованный со странами ЕС", - отметил Фридрих Мерц.

В Германии уже введен второй уровень чрезвычайного плана на фоне сокращения поставок газа. Правительство имеет право рекомендовать компаниям экономить топливо. Следующий этап - распределение сверху: кто получает газ в приоритетном порядке. Так и до талонов на топливо недалеко.

Энергетический кризис грозит обернуться и политическим. Позиции правящей коалиции серьезно пошатнулись. События на Украине и отношение к ним властей раскололи немецкое общество. Работой канцлера Шольца недовольны более половины жителей страны. За недальновидную санкционную политику, бьющую больше по ФРГ, чем по России, его критикуют как граждане, так и политические оппоненты.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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