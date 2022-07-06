Правительство Москвы будет производить современные автомобили совместно с "КАМАЗом"

Столица подписала соглашение с "КАМАЗом"

Стратегическая цель - производить на заводе "Москвич" удобные и безопасные автомобили на отечественной платформе. В том числе и электромобили. В среду соответствующее соглашение о сотрудничестве в области развития легкового автопрома подписало столичное правительство и компания "КАМАЗ". Как рассказал мэр Москвы, городское правительство взяло предприятие, на котором раньше базировалась французская компания, ушедшая с российского рынка, на баланс столицы. Оставшиеся от прежнего владельца долги по зарплате выплатили сотрудникам и сохранили коллектив.

Электромобиль российского производства. Амбициозная, но вполне реализуемая цель. Причём, в обозримом будущем. Именно так мэр Москвы Сергей Собянин отзывается о предстоящих планах нового завода, на котором с сегодняшнего дня начали производство легковых автомобилей "Москвич". Соответствующее соглашение было подписано с автоконцерном "КАМАЗ", который на этой площадке будет разрабатывать машины и поставлять комплектующие.

"Правительство Москвы вернуло себе право собственности на этот завод. Теперь мы собственники, как и было раньше. И вместе с нашим технологическим партнером наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием "Москвич", - сказал Собянин.

Завод "Москвич" организован на мощностях бывшего завода "Рено". Французская компания покинула российских рынок в марте этого года. При этом бывший владелец не оставил ни технологий, ни чертежей, ни комплектующих. Зато не расплатился с персоналом. Долг перед работниками почти в 700 миллионов рублей выплатило правительство Москвы, как только стало собственником предприятия. Все эти годы группа "Рено" целенаправленно отказывалась от отечественных деталей. Поэтому производить машины придётся фактически с нуля.

Основная цель этого завода, которому теперь вернули историческое название "Москвич", сборка исключительно российских автомобилей. Эта задача должна быть реализована до конца 2024 года. На первом этапе здесь будет так называемая крупноузловая сборка - например, двигатель будут ставить сразу в готовый кузов. А со временем она уже перерастёт в полный цикл производства, когда каждый болт машины будет закручен именно на этой площадке.

На первоначальном этапе сборка машин будет вестись преимущественно с использованием компонентов от партнёров из дружественных стран. Однако в "КАМАЗе" уже разрабатывают российские электродвигатели, аккумуляторы и электронные системы управления.

"Мы уверены, что мы за короткий промежуток сможем сделать продукт и локализованный, и имеющий место на импорт", - отметил руководитель ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.

Главное - сохранён коллектив, признаются на заводе. Все "умы" этого предприятия теперь будут работать над развитием нового "Москвича". По словам работников, за время простоя коллектив соскучился по своей профессии и рвётся в бой. Интерес подогревает и освоение новых технологий производства.

"До этого выпускались однотипные автомобили с точки зрения ДВС, здесь будет что-то новое. И, конечно же, всем это интересно, все что-то готовят, что-то читают, интересуются. Но это действительно интересно, и люди тоже заинтересованы посмотреть и поучаствовать, как это будет происходить в будущем", - рассказал руководитель службы по персоналу завода "Москвич" Владимир Шкунов.

Трудовой коллектив "Москвича" - а это почти 2,5 тысячи человек - удалось сохранить благодаря поддержке правительства Москвы. Почти половина работников на заводе уже больше 10 лет. И за это время многие из них в своей области стали по-настоящему уникальными специалистами.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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