Жители Петербурга обеспокоились нашествием черёмуховой моли

Однако деревьям ничего не угрожает

Нашествие черёмуховой моли. Во многих районах северной столицы апокалиптическая картина. Деревья - как декорации из фильмов ужасов. Они окутаны саваном - белой плотной паутиной, а под ней кишат гусеницы. Горожане и туристы стараются обходить подальше страшные места. Тем не менее, специалисты по насекомым говорят, что ни деревьям, ни людям ничего не угрожает. Полностью изъеденная листва уже через две недели появится снова.

Подробнее – в репортаже Анны Морозовой

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