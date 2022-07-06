ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Союзные силы уничтожили множество иностранных наемников под Лисичанском

16:11
  • среда
  • 06 июля 2022

В ЛНР получают все больше фактов, подтверждающих эту информацию

Союзные силы уничтожили огромное число иностранных наемников в боях за освобождение городов Северодонецк и Лисичанск от киевских войск. В Луганской народной республике получают все больше фактов, подтверждающих эту информацию, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

На Украине за десять дней уничтожены 170 наемников
МИД Франции подтвердил гибель французского наемника

"Народная милиция Луганской Народной Республики получает все больше фактов, подтверждающих заявления Генерального штаба Российской Федерации о ликвидации огромного количества наемников в северодонецко-лисичанском котле", - сказал Марочко агентству ТАСС.

Днем ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что за последние 10 дней уничтожены 170 наемников, а около сотни отказались от участия в боевых действиях и выехали с Украины. Также стало известно об уничтожении высокоточным оружием пункта временной дислокации "солдат удачи" в Николаевской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ЛНР
Военнослужащие ЛНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.