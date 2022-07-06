Союзные силы уничтожили множество иностранных наемников под Лисичанском

В ЛНР получают все больше фактов, подтверждающих эту информацию

Союзные силы уничтожили огромное число иностранных наемников в боях за освобождение городов Северодонецк и Лисичанск от киевских войск. В Луганской народной республике получают все больше фактов, подтверждающих эту информацию, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Народная милиция Луганской Народной Республики получает все больше фактов, подтверждающих заявления Генерального штаба Российской Федерации о ликвидации огромного количества наемников в северодонецко-лисичанском котле", - сказал Марочко агентству ТАСС.

Днем ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что за последние 10 дней уничтожены 170 наемников, а около сотни отказались от участия в боевых действиях и выехали с Украины. Также стало известно об уничтожении высокоточным оружием пункта временной дислокации "солдат удачи" в Николаевской области.

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