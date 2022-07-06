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Злостных нарушителей ПДД накажут лишением свободы

16:57
  • среда
  • 06 июля 2022

Госдума ужесточила наказание за повторную опасную езду без прав

Злостных нарушителей правил дорожного движения ждут серьезные наказания. Закон об ужесточении административной и о введении уголовной ответственности за опасную езду без водительских прав приняла в третьем чтении Госдума.

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В соответствии с одним из пунктов, лица, которые повторно управляют транспортным средством, уже будучи лишенными водительских прав, будут оштрафованы на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Для тех, кто лишен водительских прав и ранее уже дважды привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без прав, вводится уголовная ответственность: срок лишения свободы составит до года, для рецидивистов - до двух лет.

Также к уголовной ответственности будут привлекать граждан за вождение без прав в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, за выезд на встречную полосу или превышение скорости. В качестве дополнительной меры наказания предусмотрена конфискация транспортного средства, передает "Интерфакс".

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