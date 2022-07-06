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Число голодающих в мире увеличилось на 46 миллионов

17:37
  • среда
  • 06 июля 2022

Треть населения Земли испытывает недостаток в продовольствии

Голодающих в мире становится все больше. По данным ООН, в 2021 году количество страдающих от голода достигло 828 миллионов человек. Это на 46 миллионов больше, чем годом ранее, и на 150 миллионов больше, чем до начала пандемии коронавируса.

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Доля голодающих на планете достигла 9,8% от всего мирового населения. А с умеренной или тяжелой формой отсутствия продовольственной безопасности столкнулась почти треть человечества - около 2,3 миллиарда, на 350 миллионов больше, чем до начала пандемии. Такие цифры приведены в докладе ООН "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания".

В подготовке доклада принимали участие эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Международного фонда сельскохозяйственного развития, ЮНИСЕФ, и ВОЗ. Специалисты подчеркивают, что выполнение программы "Нулевого голода" под угрозой, передает ТАСС.

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