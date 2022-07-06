Объем инвестиций в развитие ТиНАО к 2030 году достигнет 6 трлн рублей

В округе развивается инженерная инфраструктура

Совокупный объем инвестиций в развитие ТиНАО к 2030 году достигнет шести триллионов рублей. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Успешное привлечение средств, среди прочего, связано с градостроительной политикой властей на новых территориях.

"Безошибочно были определены приоритеты: создание дорожно-транспортной, инженерной, социально-экономической инфраструктуры", - сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

Отмечается, что территории ТиНАО россияне выбирают за удачное сочетание экологичности с московскими стандартами. За десять лет в округе спроектировано и построено более 100 километров магистральных сетей. В ближайшие три года на развитие инженерной инфраструктуры из бюджета направят порядка 14 миллиардов рублей.

"Всего в развитие инженерной инфраструктуры Новой Москвы к 2035 году будет инвестировано более 622 млрд рублей", - говорится в сообщении.

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