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ВОЗ выявила случаи заражения детей оспой обезьян

17:56
  • среда
  • 06 июля 2022

Больше всего заболевших в возрасте до пяти лет

Случаи заражения детей оспой обезьян зафиксировала Всемирная организация здравоохранения. Всего же, по данным ВОЗ, в мире выявлено 6 тысяч заболевших.

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"Есть сообщения о случаях заболевания у детей. На сегодняшний день около трети из них приходится на детей в возрасте до 10 лет, а половина - на детей в возрасте до пяти лет", - заявила глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

Льюис отметила, что дети младшего возраста, вероятно, заражаются в домашних условиях, от членов семьи. А вопрос передачи оспы обезьян среди пациентов 18-19 лет все еще остается открытым. По данным ВОЗ, за последнее время в 58 странах мира выявлено более 6 тысяч случаев оспы обезьян. Специалисты указывают, что эпицентр заболевания – в Европе. Пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам, в ВОЗ признали чрезвычайный характер вспышки этого заболевания, передает РИА Новости.

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