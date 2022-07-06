Состав британского кабмина сократился на 27 человек из-за скандала с Джонсоном

Министры предлагают премьеру подать в отставку

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону все труднее сохранять свой пост в нынешних условиях. Из-за разразившегося вокруг него очередного скандала только за последние сутки состав кабмина сократился на 27 человек.

Джонсону предлагают подать в отставку уже не только представители оппозиции, но и министры его правительства, пишет Daily Mail. Как сообщают британские СМИ, уже вечером 6 июля может состояться второе голосование по вотуму доверия премьер-министру.

Очередной скандал вокруг британского премьера разгорелся на прошлой неделе. Стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. Однако выяснилось что Джонсон знал о том, что его протеже и ранее обвинялся в домогательствах – тем не менее, назначал его на высокие партийные и правительственные посты.

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