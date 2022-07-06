Путин направил поздравление 80-му танковому полку

Части присвоено звание гвардейской

Решительные действия бойцов 80-го танкового полка во время спецоперации – образец выполнения воинского долга, храбрости и высокого профессионализма. Об этом сказано в поздравительной телеграмме, которую направил танкистам президент России Владимир Путин по случаю присвоения полку звания гвардейского.

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и государственных интересов России", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства пожелал командованию и личному составу полка крепкого здоровья и успехов. Путин убежден, что гвардейцы продолжат хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность граждан. Указ о присвоении 80-му танковому Краснознаменному полку почетного наименования "гвардейского" за массовый героизм и отвагу в боевых действиях президент подписал 5 июля.

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