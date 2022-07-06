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Зеленский потерял надежду получить от Запада самолеты

19:31
  • среда
  • 06 июля 2022

Украинский лидер просит хотя бы системы ПВО

Владимир Зеленский разочарован: украинский лидер признался, что потерял надежду получить от Запада боевые самолеты. Однако на поставки систем противовоздушной обороны Киеву он все еще рассчитывает.

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"Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы… рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны", - заявил Зеленский после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Глава ирландского правительства прибыл на Украину. Мартин посетил населенный пункт Бородянка в Киевской области, передает РИА Новости.

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