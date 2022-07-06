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Имя Героя России Владимира Носова присвоили катеру Балтийского флота

22:13
  • среда
  • 06 июля 2022

Противодиверсионный катер скоро отправится на базу в Калининградскую область

В ходе спецоперации по защите Донбасса наши военные продолжают демонстрировать мужество и отвагу. И их подвиги не будут забыты. На Балтийском флоте увековечили память Героя России гвардии капитана Владимира Носова. Его имя присвоено новейшему катеру специального назначения. Базироваться он будет в Балтийске, где служил командир десантной роты морской пехоты и откуда отправился в свою последнюю командировку.

Небольшой, грозный, скоростной. Способен автономно находиться в море до пяти суток. Предназначен для борьбы с подводными диверсантами. Серьезно вооружен - есть и пулеметная установка, и противодиверсионные гранатометы, и переносные зенитно-ракетные комплексы. Этот новейший катер специального назначения, который недавно получил на вооружение Балтийский флот, теперь будет носить имя Героя России Владимира Носова.

"Для меня и экипажа это большая ответственность - нести увековеченное имя Героя России", - отметил командир противодиверсионного катера Вячеслав Кривоногов.

Один из членов экипажа противодиверсионного катера - Михаил Ерасов - лично знал Владимира Носова. "К нему можно было всегда подойти и обратиться, он всегда помогал, подсказывал. Он был командиром парадной роты в 15 году в Калининградской области. Мы выступали на параде... хороший человек, хороший офицер. Я горжусь этим, что служу на катере в честь его имени", - рассказал Михаил Ерасов.

Гвардии капитан Владимир Носов был командиром десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты. В спецоперации участвовал с 8 марта. Под его командованием бойцы неоднократно уничтожали диверсантов и технику противника. Действуя отважно и грамотно, он сохранил жизни многих подчиненных. Но 26 марта сам получил смертельное ранение. Тогда противник под прикрытием артиллерии и танков предпринял наступление на роту морской пехоты, дислоцировавшуюся рядом с подразделением Носова.

"Одна из рот, оборонявших одно из направлений, оказалась под угрозой окружения и именно капитан Носов вызвался дабы пресечь данное окружение. Противник понес потери, было уничтожено 20 единиц техники", - сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе Семён Никаноров.

В результате ожесточенного боя российские морские пехотинцы сорвали наступление ВСУ, не дали попасть в окружение боевым товарищам. Владимир Носов за проявленные бесстрашие и мужество первым из балтийцев в ходе спецоперации был удостоен звания Героя России. Посмертно.

Оксана Носова - вдова Владимира – говорит: он всегда был таким - очень добрым, ответственным, дорожил жизнью своих бойцов. И им с дочкой теперь очень тяжело без него. На родине гвардии капитана Владимира Носова - в Республике Коми - тоже знают и помнят о его подвиге. Его именем будет названа кадетская школа в селе Коровий ручей.

А противодиверсионный катер "Владимир Носов" из Кронштадта в ближайшее время отправится на базу в Калининградскую область, в город Балтийск, где служил гвардии капитан и Герой России.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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