Депутаты Госдумы подвели итоги весенней сессии

Она была насыщенной

Депутаты Госдумы в среду провели финальное заседание весенней сессии и подвели ее итоги. Всего был принят 361 федеральный закон, более 60 процентов из них - прямого действия. Работать пришлось фактически в условиях санкционной войны, объявленной Западом. Поэтому главной задачей было обеспечение социальной защиты граждан и поддержка экономики. Сама сессия завершится 31 июля. До этого момента депутаты будут работать с избирателями в регионах.

По общему признанию депутатов, эта сессия стала одной из самых сложных и насыщенных. Помимо почти 500 плановых законопроектов, пришлось принимать экстренные решения - о признании республик Донбасса, об обеспечении специальной военной операции, дополнительных мерах поддержки граждан и экономики.

"Сегодня мы подводим итоги. И когда мы говорим о специальной военной операции, коллеги, здесь у нас есть полное понимание: верховный главнокомандующий, президент делает все для того, чтобы решались задачи, поставленные перед спецоперацией. У нас здесь работы много. Начиная от принятия законов, которые требуются для обеспечения и семей военнослужащих, и солдат, и офицеров, и добровольцев", - отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

В частности, накануне были приняты поправки в закон, по которому статус ветерана боевых действий теперь смогут получить гражданские лица, выполнявшие задачи в ходе специальной военной операции, а также участники восстановления Донбасса. Подводя итоги, Вячеслав Володин особо подчеркнул: у политиков нет отпусков, и предложил всем депутатам в свободное от пленарных заседаний время посетить Донбасс. Продолжит работать совместно с правительством по вопросам импортозамещения и профильный комитет парламента, чтобы уже осенью выйти на новые необходимые решения.

"Сегодня, когда мы видим, что есть задача сохранить наши рынки и, кроме того, чтобы сохранить, еще и отвоевать их у международных корпораций, нашей российской промышленности нужна поддержка государства. Нужны более "дешевые" и "длинные" деньги. Нужны таможенные пошлины, которые работают в поддержку нашей промышленности", - заявил руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев.

Лидером по числу предложенных и реализованных законопроектов стала фракция "Единая Россия".

"Почти 50 процентов внесены нашими коллегами из нашей фракции. Но 44 процента - коллегами из других фракций с нашим участием. Кстати, и в наших 49-ти тоже много участия коллег", - рассказал руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

С 1 июня повышены минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, увеличены пенсии для неработающих пенсионеров. Приняты законопроекты о новых мерах поддержки многодетных семей, сирот и детей-инвалидов.

"Эта сессия историческая, она показала, что в условиях санкций, несмотря на сверхдавление, все-таки Россия справляется, справляется с социальной защитой. В целом - слаженная работа правительства, которое научилось в считанные дни, а иногда даже часы принимать решения, на которые в мирное время уходили месяцы, а иногда и годы", - отметил руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

Существенный пакет законов касается поддержки бизнеса и снижения административного давления, а также развития импортозамещения.

"Мы поддерживает те меры, которые считаем здравыми, предложенные президентом и правительством в сфере поддержания национальной экономики, в социальной сфере. И, конечно, мы поддержали все, что связано с ветеранами боевых действий, уменьшение оплаты ЖКХ ветеранами", - сказал руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

После сентябрьских выборов депутатский корпус существенно обновился. Но Госдума, как это было уже неоднократно в последние годы, когда речь идет о судьбе страны, продолжает демонстрировать единство, откинув партийные разногласия.

"Мы полностью поддержали новый курс, который обязан вывести страну в пятерку ведущих держав мира, одолеть бедность и нищету и все сделать для того, чтобы прорываться в новых технологиях. Мы поддержали его позицию о том, что надо все сделать, чтобы уничтожить нацизм и бандеровщину, которая, как пожар, распространяется по всей Европе и обеспечить защиту наших русских завоеваний", - отметил руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

Последнее заседание весенней сессии завершено, но депутаты продолжают свою работу. Уже завтра они разъедутся по регионам для встреч с избирателями. Одной из главных целей этих поездок будет сбор наказов, на основании которых парламентарии подготовят новые законопроекты для принятия уже на осенней сессии.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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