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Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

19:53
  • среда
  • 06 июля 2022

Темой разговора стало и восстановление транспортных связей на Южном Кавказе

Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана. Телефонный разговор российского президента и армянского премьера состоялся по инициативе Еревана.

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Соглашения по стабилизации ситуации в регионе были подписаны лидерами трех стран 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Путин и Пашинян обменялись мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе.

Лидеры поговорили также о восстановлении экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе. Кроме того, Пашинян рассказал Путину о шагах по нормализации отношений между Арменией и Турцией, сообщила пресс-служба Кремля.

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