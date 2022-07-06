Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Темой разговора стало и восстановление транспортных связей на Южном Кавказе

Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана. Телефонный разговор российского президента и армянского премьера состоялся по инициативе Еревана.

Соглашения по стабилизации ситуации в регионе были подписаны лидерами трех стран 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Путин и Пашинян обменялись мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе.

Лидеры поговорили также о восстановлении экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе. Кроме того, Пашинян рассказал Путину о шагах по нормализации отношений между Арменией и Турцией, сообщила пресс-служба Кремля.

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