Пожар вспыхнул на нефтебазе в Донецке после обстрела

Горючее с объекта вывезли

Очередной обстрел Донецка со стороны ВСУ вызвал пожар на нефтебазе. Благодаря тому, что спецслужбы заранее предупредили о возможности артналета, горючее с объекта успели вывезти.

"Нефтебаза действительно горит, но горюче- смазочных материалов на ней не хранилось в данный момент, поскольку предварительно от спецслужб поступило предупреждение, что может быть обстрел. Горючее вывезено", - сообщил агентству ДАН глава администрации Кировского района Юрий Будрин.

Обстрел начался в 17:45 по местному времени. Артиллерия ВСУ выпустила шесть снарядов калибра 155 мм. Всего за день Донецк обстреляли 27 раз.

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