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Двое детей погибли и трое ранены при обстреле Макеевки боевиками ВСУ

20:50
  • среда
  • 06 июля 2022

Пострадали также двое взрослых

Возросло число жертв обстрела украинскими боевиками Макеевки. По данным Штаба территориальной обороны ДНР, от разрывов снарядов погибли двое детей. Еще трое ранены.

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"По уточненным данным, погибли двое детей, трое детей получили ранения. Также ранение получили двое взрослых мирных жителей", - сообщил штаб в Telegram.

ВСУ за день дважды обстреляли Макеевку. Рано утром они нанесли удар из артиллерии натовского калибра 155 мм, выпустив пять снарядов. Вечером выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня "Ураган". Обстреляна и Ясиноватая, там ранены двое мирных жителей.

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