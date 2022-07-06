Арестован помощник главы МВД России генерал Умнов

Меру пресечения избрал Басманный суд Москвы

Помощник министра внутренних дел России Сергей Умнов арестован. Меру пресечения обвиняемому в злоупотреблении служебными полномочиями генералу избрал Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует заявление судьи РИА Новости.

Заседание проходило в закрытом режиме, чтобы защитить данные свидетелей обвинения и не допустить разглашения информации следствия. Срок следствия по делу установлен до 5 октября.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в июне 2020 года. По данным СК, с 2016 по 2020 год несколько сотрудников руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями. Они приобретали личное имущество на средства фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО". Фигуранты уголовного дела, кроме генерал-лейтенанта Сергея Умнова - начальник управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший замначальника главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти генерал-майор в отставке Иван Абакумов.

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