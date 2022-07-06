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Боевики ВСУ превратили в огневую точку здание Красного креста в Одессе

21:53
  • среда
  • 06 июля 2022

На крыше установили ПЗРК

Украинские националисты оборудовали огневые позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами на крыше здания Общества Красного Креста в Одессе. Рядом со зданием размещена бронетехника, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"На крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины (ул. Канатная) военнослужащие ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами, в том числе иностранного производства", - заявил генерал на брифинге.

Также, по данным Минобороны, боевики продолжают использовать в военных целях медучреждения в городах ДНР. В частности, в Бахмуте в больнице №2 разместились раненые боевики украинских нацбатов, при этом всех гражданских больных из лечебного учреждения выгнали. В Константиновке на территории больницы националисты оборудовали огневые позиции и удерживают в помещениях жителей близлежащих домов, передает ТАСС.

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