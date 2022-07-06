Ангар с газовыми баллонами загорелся на северо-востоке Москвы

О пострадавших не сообщается

Ангар, в котором находятся газовые баллоны, загорелся на Сельскохозяйственной улице в Москве. Об этом сообщили в экстренных службах.

"В 21:21 поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, ул. Сельскохозяйственная, д. 39", - приводит слова источника агентство ТАСС.

Как сообщается, ангар площадью около 200 квадратных метров расположен напротив здания. В строении есть газовые баллоны. К этому времени возгорание локализовано, сведения о пострадавших не поступали.

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