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Ангар с газовыми баллонами загорелся на северо-востоке Москвы

22:17
  • среда
  • 06 июля 2022

О пострадавших не сообщается

Ангар, в котором находятся газовые баллоны, загорелся на Сельскохозяйственной улице в Москве. Об этом сообщили в экстренных службах.

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"В 21:21 поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, ул. Сельскохозяйственная, д. 39", - приводит слова источника агентство ТАСС.

Как сообщается, ангар площадью около 200 квадратных метров расположен напротив здания. В строении есть газовые баллоны. К этому времени возгорание локализовано, сведения о пострадавших не поступали.

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