Село в Брянской области обстреляли со стороны Украины

Жертв нет

Новый обстрел российской территории со стороны Украины. Снаряды прилетели в село Некислица в Севском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района", - написал Богомаз в Telegram.

По данным губернатора, повреждений объектов жизнедеятельности, жилых строений нет. Обошлось без жертв и пострадавших, на месте работают все оперативные службы.

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