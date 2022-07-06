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Село в Брянской области обстреляли со стороны Украины

22:36
  • среда
  • 06 июля 2022

Жертв нет

Новый обстрел российской территории со стороны Украины. Снаряды прилетели в село Некислица в Севском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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"Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района", - написал Богомаз в Telegram.

По данным губернатора, повреждений объектов жизнедеятельности, жилых строений нет. Обошлось без жертв и пострадавших, на месте работают все оперативные службы.

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