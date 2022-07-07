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В Херсонской области обнаружили перевалочный пункт диверсантов

08:19
  • четверг
  • 07 июля 2022

А также схрон с вооружением

В поселке Куйбышево Херсонской области российскими силовиками был обнаружен перевалочный пункт украинских диверсантов, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

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Там было найдено восемь гранат Ф-1, 12 запалов к гранатам, комплект формы охранника, GPS-навигатор и тактический бинокль.

Кроме того, в частном заброшенном доме в Херсоне выявлен схрон с вооружением. Его доставили из поселка Парутино в Николаевской области водным путем за семь тысяч гривен для последующей передачи диверсантам.

В схроне были обнаружены, в частности, по одному автомату АКСУ и АКС-74 с присоединенным подствольным гранатометом, гранатометы РМГ, РПГ-22 и РШГ, 17 гранат Ф-1, две гранаты РГД-5; семь запалов к гранатам, 1854 патрона калибров 12,7 мм, 7,62 мм, 5,45 мм.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. Херсонская область в настоящее время полностью находится под контролем российских сил.

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