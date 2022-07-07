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ЕС и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО

08:34
  • четверг
  • 07 июля 2022

Об этом сообщил глава Федеральной таможенной службы

Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов сообщил в разговоре с РИА "Новости", что Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации.

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"Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в итоге удалось принять резолюцию, в которой все стороны призываются к сохранению таможенной инфраструктуры.

"Чтобы не препятствовать движению гуманитарных и жизненно важных товаров", - объяснил глава ФТС.

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