Поставками оружия Запад только подливает масла в огонь

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор сделал мрачный прогноз относительно будущего Украины.

"Это уже в принципе несостоявшееся государство, она может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь", - сказал военный в эфире Sky News Australia.

Он добавил, что нельзя "сражаться до последнего украинца".

Кроме того, Макгрегор раскритиковал страны Запада за военную помощь Киеву. По словам эксперта, из-за поставок оружия Украину ждут лишь разрушения и гибель людей.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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