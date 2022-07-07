Джонсона призвали "уйти с достоинством"

Но тот пока отказывается

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился в среду с группой министров и заявил им, что не покинет свой пост, передает телеканал Sky News.

В частности, политик сообщил собеседникам, что они должны либо поддержать его, либо столкнуться с "хаосом борьбы за лидерство".

Кроме того, стало известно, что министры призвали Джонсона "уйти с достоинством", так как на следующем вотуме о доверии главе правительства большинство членов парламентской фракции консерваторов выступят против него. Джонсон же ответил, что действует на благо страны, а не в собственных интересах.

На прошлой неделе вокруг британского премьера разгорелся очередной скандал. Стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин. Джонсон же, как выяснилось, знал о том, что его протеже и ранее обвинялся в домогательствах, но все равно давал ему высокие посты.

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