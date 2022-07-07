В ДТП на Большом Каменном мосту погибли два человека

Еще один пострадал

Рано утром четверга на Большом Каменном мосту в Москве произошла авария с участием двух автомобилей, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Водитель автомобиля Datsun, двигаясь от ул. Знаменка в сторону Большого Каменного моста, совершил выезд на полосу встречного движения и произвел столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser", - говорится в сообщении.

Водитель и пассажир Datsun скончались, водитель Toyota госпитализирован с травмами различной степени тяжести. По предварительной информации, водитель Datsun находился в состоянии алкогольного опьянения.

Движение транспорта на Большом Каменном мосту в настоящее время уже полностью восстановлено.

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