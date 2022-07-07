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Опрос показал, сколько россиян согласны на "серую" зарплату

08:40
  • четверг
  • 07 июля 2022

Получать зарплату "в конверте" мужчины готовы чаще женщин

На работу с "серой" или "черной" зарплатой сегодня согласились бы 4 из 10 россиян, показал опрос сервиса Superjob, на который ссылается ТАСС.

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"38% отказались бы от такого предложения. Получать зарплату "в конверте" мужчины готовы чаще женщин (45% против 33%), а респонденты старше 45 лет - чаще опрошенных до 34 лет (42% против 35%). Тех, кто принял бы условия работодателя, противоречащие Трудовому кодексу, больше среди россиян с доходом менее 50 тысяч рублей (43%)", - также говорится в исследовании.

Как уточнили аналитики, с марта число согласных на "серую" зарплату практически не изменилось. В период же ковидной самоизоляции показатель был выше на 6 процентных пунктов.

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